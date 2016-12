Anote Aí

publicado em 30/12/2016

Terno novo

Se alguém sai fortalecido, esse é o Osmair, que mesmo com pressão de todos os lados, se manteve firme e bateu o pé até o fim. Ele não abria mão de concorrer à presidência da Câmara, independente de qualquer resultado. Ainda pode haver mudança no cenário político, mas o Osmair está confiante e pode mandar fazer o terno da posse.





Silvão

Vale lembrar que ainda resta um oponente para o Osmair chegar a sacramentar a presidência da Câmara. Consultado pela nossa reportagem, o vereador Silvão (PSDB) bancou que segue como candidato até o fim. “Mesmo que eu tenha apenas o meu próprio voto”, insinuando que é contra o Osmair.





Rasgou o verbo

E mais, Silvão não deu nome aos bois, mas rasgou o verbo com a atual situação da corrida presidencial no Legislativo: “Não concordo com as coisas que acontecem na Câmara Municipal. As pessoas são retrógradas”. O homem está bravo.