Anote Aí

publicado em 29/12/2016

É o meu rei

O prefeito eleito João Dado encheu a bola do Gaspar. Quem ri por último ri melhor. O último do secretariado anunciado, o vereador Gilmar Aurélio, foi o mais agraciado pelo chefe. Dado disse com todas as letras que, se ele cumprir o apresentado ontem, vai ser destaque. Foi um chute no traseiro de quem está saindo.





Viva eu!

É claro que é papel do comandante motivar os seus soldados. No caso do Gaspar, o Dado pode até ter exagerado, mas que agradou não tenham dúvidas. E, sinceramente, neste início de gestão, o Gaspar vai precisar mesmo do apoio do “patrão”





As águas vão rolar

Depois do temporal de ontem, a Saev achou por bem em adiar a inauguração do poço profundo Sudeste, no bairro dos Comerciários. E com razão: as autoridades que lá chegassem iriam amassar barros. Com o temporal que desabou na cidade e mais algumas lágrimas que rolaram dos que perderam o emprego na autarquia, o poção deve estar bufando. Mas, ainda não está saindo água pelo “ladrão”