Anote Aí

publicado em 27/12/2016

O sim do Emerson

Dado e o vereador Emerson Pereira já se entenderam. Numa reunião de portas fechadas na última sexta-feira, Emerson abriu sorriso morno e disse “sim”. Vai ser o secretário de Direitos Humanos.

Cara feia

Ao se despedir do ano legislativo, na segunda-feira retrasada, antes da Sessão Solene, o vereador Emerson Pereira (SD) mostrou os dentes ao falar que “tem político que promete e depois não assume a palavra”. No auditório e no plenário diziam que a bronca tinha endereço certo: ele teria sido descartado do secretariado. E já se previa que o Dado teria dificuldades em lidar com ele na Câmara.





Em casa

Com o cargo vago em Direitos Humanos, Dado não pensou duas vezes e matou a cobra. E mais: com essa decisão, o suplente Curti (de Simonsen) pode fazer o terno para a posse. Ele vai assumir a sua cadeira na Câmara na primeira sessão ordinária do ano.