Anote Aí

publicado em 22/12/2016

Reviravolta

A sucessão para a presidência da Câmara sofreu uma reviravolta nesta semana. O candidatíssimo Meidão tirou o time de campo diante do clamor em favor do atual presidente Serginho da Farmácia. No acerto bem conversado, ficou estabelecido que Meidão vai na chapa como vice-presidente. Estamos em casa.





Páreo duro

Com a retirada de Meidão, o atual presidente Serginho da Farmácia ganhou fôlego até para decidir o pleito, mas ainda tem pela frente um osso duro de roer: Osmair Ferrari. Ainda ontem aguardava-se um posicionamento do Osmair que ficou como o único oponente ao Serginho.





Prêmio de consolação

Nos bastidores do Legislativo, o que rola é que Osmair poderá ser convidado para ocupar o cargo de secretário de Assistência Social. Se ele topar a parada, a presidência da Câmara cai no colo do Serginho da Farmácia. Assim, a Câmara toma posse sem nenhum “racha” entre os edis. É tudo o que Dado espera.