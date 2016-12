Anote Aí

publicado em 21/12/2016

Roupagem de gala

A sessão da Câmara da última segunda-feira é para ficar na história. O recinto do Legislativo recebeu traços decorativos como o laço branco que enfeitou a mureta que separa o plenário das galerias. Um telão de LED com transmissão “ao vivo” do evento e som especial. O cenário estava perfeito.





Sessão coruja

Com as despedidas dos vereadores que não se reelegeram e a concorrida homenagem de sete personalidades do município, o evento se arrastou até as 23h30. É natural que uma reunião cheia de pompas e discursos comoventes se prolongue até mais tarde. O público reconheceu.





Casa cheia

O melhor de tudo é que o público correspondeu. Poucas vezes na história do Legislativo se viu o auditório tão lotado. Eram familiares, amigos dos homenageados, convidados dos vereadores e um número de autoridades representativo na mesa de honra.