publicado em 18/12/2016

O ausente

Causa indignação a ausência do presidente da Câmara, Serginho da Farmácia, nos atos oficiais do município. A rigor, ele não compareceu a nenhum nesses dois anos de comando no Legislativo. Em todos os atos, a Câmara foi representada por algum dos demais vereadores.





A sessão

A Câmara de Votuporanga faz amanhã a última sessão do ano que será dividida em dois tempos. Na primeira parte, a Ordem do Dia com a despedida dos vereadores Osvaldo Carvalho, Eliezer Casali, Matheus Rodero, Edilson do Santa Cruz, Pedro Beneduzzi e Jura. Desses, Eliezer e Matheus não dispuram a reeleição e Osvaldo perdeu para prefeito.





Homenagem

Na segunda parte da sessão de amanhã, cujo início está previsto para às 19h30, seis personalidades do município e uma deputada federal do Acre serão agraciados com o título de Cidadão Votuporanguense ou “Insígnia de Honra ao Mérito”. Tende a ser muito concorrida.









