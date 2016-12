Anote Aí

publicado em 17/12/2016

Despedida

O vereador Matheus Rodero (PSDB) está empenhadíssimo em levar público para a sessão da Câmara desta segunda-feira. É a última da atual legislatura. É a última dele, que não disputou a reeleição para o Legislativo. E será uma reunião festiva.





Homenagem

O empenho de Matheus faz sentido. A última sessão do ano será marcada por homenagens à personalidades do município, que serão agraciados com o título de Cidadão Votuporanguense ou Insígnia de Honra ao Mérito para os nascidos neste município.





Mulheres

Matheus Rodero está “apadrinhando” dois dos sete títulos que serão outorgados naquela sessão. Ele é o autor do projeto que concede as homenagens à presidente da APAE, Márcia Cardoso Luqueti Gianotti, e para a secretária de Assistência Social, Marli Beneduzzi Pignatari.