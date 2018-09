Veja as demais atrações que acontecem na cidade

publicado em 13/09/2018

Rodriguinho Olih (Foto: Divulgação)

DESTAQUEBaltazar Botequim + Rodriguinho OlihDomingo o encontro da galera é no Baltazar Botequim com show ao vivo do cantor Rodriguinho Olih. O local abre a partir das 17h. A entrada é no valor de R$ 5. O Baltazar Botequim fica na rua Tibagi, nº 3.248.SEXTA-FEIRAMorphine Street Bar + Capivara’s KillHoje, a banda Capivara’s Kill se apresenta no Morphine Street Bar tocando um especial Linkin Park. O show começa a partir das 23h. A entrada é no valor de R$ 15. A casa de shows fica na avenida dos Bancários, número 3.605. Para mais informações e reservas de mesas (17) 3422-5751.Assary Clube de Campo + Graziela e Ney MaiaHoje, para alegrar o comecinho do fim de semana tem Graziela e Ney Maia cantando na Lanchonete Assary. O show começa a partir das 20h. O evento é somente para associados.SÁBADORestaurante Camilla’s + Grupo de Choro TradiçãoHoje, o Grupo de Choro Tradição se apresenta no restaurante Camilla’s. O repertório é composto de músicas de Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha, Ernesto Nazareth e outros mestres do choro. A apresentação é realizada das 12h às 14h.Morphine Street Bar + Dona MariaHoje, a banda Dona Maria se apresenta no Morphine Street Bar tocando clássicos do rock nacional e internacional. O show começa a partir das 23h. A entrada é no valor de R$ 15. A casa de shows fica na avenida dos Bancários, número 3.605. Para mais informações e reservas de mesas (17) 3422-5751.Chalé Acústico + A MoscaHoje, a banda A Mosca se apresenta no Chalé Acústico, em Fernandópolis, tocando um especial Raul Seixas. O show começa a partir das 23h59. A casa de shows abre a partir das 21h30. A entrada é a partir de R$15 até as 22h30. Após esse horário, a entrada é no valor de R$ 18. O Chalé Acústico está localizado na avenida Litério Grecco, nº 257.DOMINGOAssary Clube de Campo + Jo Benony + AlencarDomingão é dia de almoçar na Lanchonete Assary com música ao vivo! Nesse domingo (16) tem Jo Benony e também Alencar, duas atrações animando seu almoço. Os shows começam a partir das 11h30. O evento é somente para associados.