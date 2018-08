O evento será nesse domingo, dia 19 de agosto, no Centro de Eventos da Paróquia Santa Luzia

publicado em 17/08/2018

Desperta Jovem Diocesano acontecerá nesse domingo na Santa Luzia

“Jovem, ouça a Minha voz”, esse é o tema do 1º Desperta Jovem Diocesano. O evento será nesse domingo, dia 19 de agosto, no Centro de Eventos da Paróquia Santa Luzia, de Votuporanga, com início às 14 horas e encerrando com a Santa Missa. Não é necessária a inscrição e a entrada é totalmente gratuita.A programação envolverá pregações, testemunhos, música, animação, dança e interações artísticas, além de diversas novidades que estão sendo preparadas em unidade com as Paróquias da cidade. A animação ficará por conta do Ministério de Música Lectus e dos grupos de jovens das Paróquias Santa Luzia, São Bento, Santa Joana, São Cristóvão e São Benedito e Nossa Senhora de Fátima. Haverá ainda sorteio de brindes.O evento traz a proposta de reunir a juventude numa tarde de oração, animação e louvor a Deus, como resposta ao chamado que o Senhor faz a cada dia, proporcionando um momento de unidade, partilha e vivência entre os participantes. A realização é da Pastoral Vocacional da Diocese de Votuporanga.“Toda a proposta do encontro está voltada em promover um novo laço entre nossa juventude e Deus, isso tudo a partir de uma dinâmica criativa e com animação, que é uma característica dos jovens. Do início ao fim teremos surpresas, resultado de uma grande equipe que vem se dedicando para que o Desperta Jovem se torne realidade”, destaca o padre assessor da Pastoral, Marcos Antônio de Oliveira.Caravanas estão sendo organizadas de diversas cidades da Diocese, basta procurar seu grupo de jovens para participar. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 99729 5466 ou também na página no Facebook: www.facebook.com/DespertaJovemVotuporanga.