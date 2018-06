Com Chris Couto à frente do elenco, peça “Pequenas Certezas” será apresentada gratuitamente no domingo (17), às 20h30, no Centro de Convenções

Mesclando humor e suspense, a peça “Pequenas Certezas” fala dos rumos que tomarão duas famílias após o desaparecimento de um jovem chamado Mário. Com direção de Fernanda D’Umbra, o espetáculo tem à frente do elenco a atriz Chris Couto, conhecida por sua participação em diversas produções da Rede Globo, como “Jogo da Vida”, “Vereda Tropical”, “A Grande Família”, “Malhação”, “Vídeo Show” e “Liberdade, Liberdade”. Também participam da peça os atores Ivo Müller, Maria Fanchin, Mariana Leme e Rita Batata.

O espetáculo tem cenário de Luiza Gottschalk e Marcelo Maffei, figurino de Ofélia Lott, iluminação de Aline Santini e trilha sonora original de Jorge Jordão e Sérgio Arara.





Dando sequência à programação da sétima edição da Mostra de Teatro “Deco D’Antônio”, o Circuito Cultural Paulista traz a Votuporanga, neste final de semana, o espetáculo teatral “Pequenas Certezas”. Com a atriz global Chris Couto à frente do elenco, a peça será apresentada no domingo (17/6), às 20h30, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.A atração será realizada no município por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, e a Secretaria de Estado da Cultura, com execução da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).A entrada é gratuita e aberta a toda a comunidade. Poderão ser retirados até dois ingressos por pessoa, a partir das 18h, na bilheteria do local.Sobre o espetáculoApresentada em uma temporada de sucesso no Centro Cultural São Paulo (CCSP), “Pequenas Certezas” lançou no Brasil a premiada dramaturga mexicana Bárbara Colio, cujas obras esboçam o corpo de uma identidade latino-americana.Além do México e do Brasil, o texto de Bárbara já foi montado em Portugal, França, Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Argentina, Peru, Costa Rica e Espanha (onde ganhou o Prêmio Internacional Maria Teresa León para Autoras Dramáticas, no ano de 2004).SinopseMário desapareceu. Natália viaja da Cidade do México para Tijuana, tentando desvendar o paradeiro de seu amor. Acompanhada de sua mãe – uma mulher com uma especial propensão a procurar sepulturas para desconhecidos –, elas se deparam com João e Sofia, irmãos de Mário. Ao receber a notícia de uma fraude, todos percebem que, na verdade, ninguém conhecia Mário por completo. Na peça, encontramos seres desamparados diante da certeza de que só conseguirão sobreviver se puderem se agarrar às pequenas convicções cotidianas que a vida lhes dá.