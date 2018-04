O show, que será realizado no Centro de Eventos Valério Giamatei, às 23h30, é em comemoração aos 25 anos de carreira da dupla

publicado em 20/04/2018

A dupla Zezé Di Camargo & Luciano estará hoje em Votuporanga para uma apresentação no Centro De Eventos Valério Giamatei, às 23h30 (Foto: Divulgação)

Da RedaçãoEm turnê pelas principais cidades do país, com o show em comemoração aos 25 anos de carreira, a dupla Zezé Di Camargo & Luciano estará hoje em Votuporanga para uma apresentação no Centro de Eventos Valério Giamatei (CEVG), às 23h30. Os ingressos, com a partir de R$ 60, estão sendo vendidos nos seguintes pontos: Bob’s, Loja Lupo, Guichê Web e Ilha do Pescador. Os convites também poderão ser adquiridos na hora do show, com valor sujeito à mudança.Após seis anos, a dupla volta para Votuporanga e deve levar para o Centro de Eventos Valério Giamatei centenas de fãs, que vão de crianças a idosos, homens e mulheres. A apresentação está marcada para começar às 23h30. O show de abertura ficará por conta do cantor Alexandre Viola, a partir das 22h. Já depois do show principal, as cantoras Nathy Lima e Lívia Freitas também se apresentarão no evento.O show da dupla Zezé Di Camargo & Luciano é um espetáculo moderno, com megaestrutura e cenografia que traz painéis de LED fragmentados. Durante duas horas de show Zezé Di Camargo & Luciano cantam grandes hits da carreira e canções inéditas. O repertório preparado especialmente para emocionar o público que acompanha a carreira da dupla, inclui canções como “A Ferro e Fogo”, “Pior é te Perder”, “Sufocado” e “No dia em saí de casa”, “Pão de mel” e “Coisas do Amor”.Zezé Di Camargo & Luciano têm mais de 40 milhões de cópias vendidas. No Brasil, fazem cerca de 140 shows por ano, com público médio de 50 mil pessoas. A dupla já conquistou todos os tipos de prêmios e ainda figuram na lista Top5 dos mais tocados nas rádios. O filme que retrata a trajetória da dupla mais consagrada do país, “2 Filhos de Francisco”, completou dez anos em 2015.O show é uma realização de Marcinho Costa Produções, Ju Balbi Eventos e CEVG.ServiçoShow: Zezé Di Camargo & LucianoData: 21/04Horário: Abertura às 22h e show principal previsto para às 23h30Local: Centro de Eventos Valério Giamatei - Vicinal Vinícius Mequi, Km 01Pontos de venda: Bob’s (em frente à São Bento), Loja Lupo (em frente à Padaria Aquilles), Guichê Web (Loja ou Online) e Ilha do PescadorValor: A partir de R$ 60