Uma das atrações é no Baltazar Botequim, com dois shows sertanejos

publicado em 20/04/2018

SEXTA-FEIRAMorphine Street Bar + Rock PageNesta sexta-feira, a banda Rock Page se apresenta no Morphine Street Bar tocando pop rock nacional e internacional. A entrada é no valor de R$15 e o show começa a partir das 23h.SHED BARSerá inaugurado neste fim de semana o Shed bar. Nesta sexta-feira o público contará com pop rock. Já no sábado, contará com sertanejo. A casa de shows fica na rua Ângelo Bimbato, número 3112.SÁBADOAssary Clube de Campo + Darcio HenriqueNeste sábado, o Assary Clube de Campo recebe Darcio Henrique com uma roda de samba para animar o público do local a partir das 18h. O evento é somente para associados.Morphine Street Bar + G-PlayNeste sábado, a banda G-Play se apresenta no Morphine Street Bar tocando clássicos nacionais e internacionais. A entrada é no valor de R$10 e o show começa a partir das 23h.DOMINGOAssary Clube de Campo + Emerson ShowNeste domingo, Emerson Show se apresenta ao vivo na lanchonete do Assary Clube de Campo com o melhor do repertório, a partir das 12h. O evento é somente para associados.Baltazar Botequim + Matheus e Ferracini + Lívia FreitasNeste domingo, o Baltazar conta com duas atrações sertanejas: a dupla Matheus e Ferracini e a cantora Lívia Freitas. O evento começa a partir das 17h. Mulheres não pagam até as 19h30. Homens pagam R$ 15.