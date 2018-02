Praça João Paulo II sedia programação com ballet aéreo, danças urbanas e apresentação musical, a partir das 17h30

publicado em 02/02/2018

Encerrando a programação, a Corporação Musical “Zequinha de Abreu” leva ao público de Simonsen seu tradicional repertório (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Neste domingo (4/2), o distrito de Simonsen recebe uma sequência de atividades culturais gratuitas, oferecidas pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo.A programação estará concentrada na praça central João Paulo II e terá início às 17h30, com oficina e apresentação de ballet aéreo, oferecidas pelo Projeto de Iniciação ao Circo – uma das iniciativas contempladas pela edição de 2017 do Programa Bolsa Cultura de Fomento à Produção Cultural do Município de Votuporanga.Já às 18h30, a M17 Companhia de Danças Urbanas se apresenta com o espetáculo “diverCidade”, também selecionado pela edição de 2017 do Bolsa Cultura. A atração propõe uma leitura cultural da cidade, sob uma perspectiva artística, por meio das danças urbanas e do grafite.Encerrando a programação, a Corporação Musical “Zequinha de Abreu” leva ao público de Simonsen seu tradicional repertório, com versões instrumentais de diversos sucessos da música nacional e internacional, a partir das 19h30.SERVIÇO:Programação cultural gratuita em SimonsenData: domingo (4/2)Horários:• 17h30: Oficina e apresentação de ballet aéreo, com Projeto de Iniciação ao Circo• 18h30: Espetáculo “diverCidade”, com M17 Companhia de Danças Urbanas• 19h30: Corporação Musical Zequinha de AbreuLocal: Praça Papa João Paulo II, s/nº (Distrito de Simonsen)Realização: Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e TurismoEventos gratuitos | Classificação Livre