Cantor lança seu primeiro CD e escolheu Votuporanga para turnê 2017; entrada é gratuita

publicado em 20/09/2017

Gabriel está em turnê com o primeiro CD intitulado “Ele Mudará” (Foto: Divulgação)

Votuporanga recebe nesta quinta-feira, dia 21 de setembro, o cantor gospel Gabriel Tavela. A apresentação acontece às 19h30 no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”. A entrada é gratuita. Quem puder levar um quilo de alimento não-perecível estará ajudando a ASA (Ação Solidária Adventista) de Votuporanga, que atende famílias carentes.

Ele incluiu Votuporanga no roteiro porque possui um grande carinho pela população e contará na apresentação quais os laços que o ligam com a cidade. “O pessoal é muito receptivo, animado, nota 10, além de ser um município extremamente organizado”, adiantou.

Turnê

Gabriel está em turnê com o primeiro CD intitulado “Ele Mudará”, que conta com o apoio, participação e coordenação de Jader Santos, pianista do conjunto Arautos do Rei.

O jovem cantor já passou por cidades como Santa Catarina, Maringá, Brasília, São Paulo, Curitiba e outras.

Vida

Gabriel é uma das promessas artísticas do meio cristão. Já se apresentou no programa Caixa de Música, da TV Novo Tempo, além de várias rádios em todo o país.

Tem 20 anos e é natural de Maringá, no Paraná. É filho do pastor adventista Antônio Tavela e Eliane. Tem a irmã Carol Tavela, que é youtuber e possui um canal na internet para falar de condutas cristãs sobre vários assuntos.

Pretende cursar psicologia, mas o foco, no momento, é a carreira artística.

Gabriel começou a cantar com quatro anos, motivado pela mãe. Sua referência musical é composta por músicas do segmento gospel. Sempre usou seus talentos para Deus. Motivado pelas pessoas que prestigiavam suas apresentações nas igrejas, decidiu investir na carreira profissional. Com o desejo de expandir o ministério através da música decidiu lançar o CD, tendo total apoio da família e amigos.

Trabalho

A proposta do primeiro CD é levar para as pessoas a mensagem de que elas não estão sozinhas. “Existe Alguém que consegue nos fazer uma pessoa melhor. Existe esperança”, reforçou.

O CD tem seis músicas de sua autoria. Gabriel ousou e regravou a canção “Alguém” de Laura Morena, cantora muito conhecida no meio evangélico. “Fiz um novo arranjo para esta música. Queria que as pessoas prestassem atenção na letra, por isso que optei pelo acústico, apenas no piano. Eu amo essa música, pois a letra é muito significativa e linda”, destaca.

Gabriel convida toda a população para a apresentação. “Será um momento muito especial de adoração a Deus. Espero que todos compareçam e saiam motivados a continuar crendo que Jesus irá voltar e nos levará para o verdadeiro lar”, encerra.