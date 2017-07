O evento está marcado para às 23h, no salão social do clube; cinco convidados especiais também farão parte do show

publicado em 08/07/2017

Aline Ruiz





O show de lançamento do CD da dupla Bruno & Humberto acontece hoje no Assary Clube de Campo, a partir das 23h. O clube oferece a opção de três tipos de ingressos: pista, área vip e mesas. Além disso, cinco convidados vão participar do show, são eles, Flavio & Rodrigo, Wesley & Gustavo, Henrique Casttro, Leandro & Vinicius e, diretamente de Goiânia, Valter Jr. & Vinicius para tornar essa noite ainda mais inesquecível.

De acordo com Baianinho, diretor social do clube, associados em dia não pagam o ingresso da pista, já para os visitantes o valor é R$ 25. “Teremos também a opção da área vip, que é open bar e open food com Brahma, Skol, água, refrigerante e muita comida para curtir em alto estilo com bistrô”, disse.

Segundo Baianinho, o valor do ingresso da área vip para homens é R$ 70, já as mulheres pagam R$ 50. “Caso as pessoas prefiram assistir ao show sentadas, podem reservar uma mesa com direito a quatro lugares com uma vista privilegiada”, ressaltou.

Baianinho afirma que a opção das mesas também inclui open bar e open food. “Uma mesa com quatro lugares sai no valor de R$ 360 e dá o direito de open bar e open food com Brahma, Skol, água, refrigerante e muita comida”, completou.

As reservas de mesas podem ser feitas na secretaria do clube e para mais informações o telefone é o 3426-4070. Os ingressos para área vip e mesas podem ser divididos em até 3x nos cartões Visa e Mastercard. Também é possível comprar online via Guichê Web, por meio do site www.guicheweb.com.br.

Os pontos de venda físicos são: Poly Sport, Jô Calçados, Supermercado Santa Cruz, do bairro Pozzobon, e também na própria secretaria do clube. É importante ressaltar que menores de 18 anos podem participar do evento somente acompanhados pelos pais ou responsáveis. “Nas áreas vips do evento, porém, menores de 18 anos não podem participar nem mesmo acompanhados”, finalizou Baianinho.

Os ingressos também podem ser comprados na hora, na bilheteria do salão social.





Conheça a história da dupla Bruno & Humberto

Um estilo musical autêntico e próprio, dois artistas bem preparados que depois de 04 anos juntos tocando em bares, festas e eventos corporativos Bruno & Humberto gravam seu primeiro álbum intitulado “Ponto Cego”. A musicalidade é mais que um dom para os meninos de Votuporanga, hoje administrados pela BH Produções de Goiânia-GO.

O sonho unido ao trabalho, dedicação e muito foco Bruno & Humberto são resultado de uma das grandes promessas da música sertaneja. Músicos versáteis, comprometidos em levar ao público a marca de seu trabalho, com a garantia de muita musicalidade e comprometimento com o novo sertanejo, sempre honrando as origens da verdadeira música sertaneja.