Confira as demais atrações que acontecem em Votuporanga e região

publicado em 23/06/2017

DESTAQUE

Assary Clube de Campo + Festa Junina Hoje acontece a Festa Junina do Assary. A partir das 20h vai ter muita música boa ao som da banda Produ-Som, trazendo os sucessos de todos os tempos e animando todos os presentes. Além disso, haverá venda de pipoca, amendoim, quentão, chocolate quente, espeto, pastel e doces em geral. Os ingressos para os visitantes podem ser adquiridos na secretaria do clube, no valor de R$ 10, sócios em dia não pagam. Já as mesas estão sendo vendidas a R$ 25 para os sócios e a R$ 35 para os visitantes. Mais informações pelo 3426-4070.









SEXTA-FEIRA





Morphine Street Bar + Creedence Clearwater Revival

Hoje, a banda responsável pela noite, no Morphine Street Bar, é a Creedence Clearwater Revival tocando o melhor de Creedance, a partir das 23h. A entrada é no valor de R$15. A casa de shows fica na avenida dos Bancários, número 3.605. Para mais informações e reservas de mesas (17) 3422-5751.





Nhandeara Rodeo Show + Guilherme & Santiago

Hoje, quem se apresenta no Nhandeara Rodeo Show é a dupla Guilherme & Santiago, a partir das 22h30. O evento acontece no Recinto Idalecio Ayub. A entrada é franca.





SÁBADO





Morphine Street Bar + Boulevard

Amanhã, a banda Boulevard se apresenta no Morphine Street Bar. O show começa a partir das 23h e conta com clássicos do Pop Rock dos anos 90 e 2000. A entrada é no valor de R$10. A casa de shows fica na avenida dos Bancários, número 3.605. Para mais informações e reservas de mesas (17) 3422-5751.





Nhandeara Rodeo Show + Jads & Jadson

Amanhã, quem se apresenta no Nhandeara Rodeo Show é a dupla Jads & Jadson, a partir das 22h30. O evento acontece no Recinto Idalecio Ayub. A entrada é no valor de R$ 30, os ingressos podem ser adquiridos no local.





Assary Clube de Campo + DJ Moreno

Amanhã a lanchonete do Assary recebe o DJ Moreno com os sucessos que marcaram presença nos anos 60, 70, 80 e 90 até os dias de hoje. O evento é somente para associados e começa às 19h.





DOMINGO





Baltazar Botequim + Bruno & Ed Carlos

Neste domingo tem a Violada do Baltazar Botequim. A Sunset Sertaneja conta com a dupla Bruno & Ed Carlos, a partir das 16h. Mulher é free até às 20h. O Baltazar Botequim fica na rua Tibagi, número 3.248.





Assary Clube de Campo + Lô Diniz

Para animar o almoço deste domingo do Assary Clube de Campo, a cantora Lô Diniz, de José Bonifácio, se apresenta com o melhor do repertório na lanchonete do local, a partir das 12h. O evento é somente para associados.





Associação Cultural Ítalo-Brasileira + Almoço Italiano

Neste domingo acontece o tradicional Almoço Italiano, promovido pela Associação Cultural Ítalo-Brasileira de Votuporanga. O evento tem início às 12h, na Stanza La Bella Itália. Os ingressos podem ser adquiridos na Associação, no valor de R$ 35.