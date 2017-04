Evento é aberto a toda comunidade e acontece no Centro de Cultura e Turismo, das 9h às 12h30

publicado em 06/04/2017

Nesta sexta-feira (7/4), a partir das 9h, o Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali” recebe a 8ª Reunião Regional do Sistema Estadual de Museus de São Paulo (SISEM-SP) da Região Administrativa de São José do Rio Preto.

O evento é realizado com o apoio da Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga e é aberto a toda comunidade, tendo como público-alvo gestores das áreas de Cultura e Museus das cidades da região.





Após a reunião, será realizada uma visita técnica aos espaços do Centro de Cultura e Turismo, que abriga não só a Biblioteca Municipal “Castro Alves”, o Museu Municipal “Edward Coruripe Costa” e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, como também dispõe de um auditório externo para 90 pessoas e da sala Cinema Cultural, com capacidade para 70 lugares.





Um dos destaques da visita será a demonstração da expografia virtual do Museu Municipal “Edward Coruripe Costa”. A instituição coloca Votuporanga como referência, já que é a única da região a oferecer um expressivo contingente deequipamentos tecnológicos e interativos.