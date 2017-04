O Centro de Cultura e Turismo de Votuporanga oferece nesta quarta-feira opções de lazer para a população

publicado em 05/04/2017

Para encerrar o dia de programação é exibido o filme “A Banda das Velhas Virgens”, das 17h às 18h40

Da Redação

O Centro de Cultura e Turismo de Votuporanga oferece hoje três opções de lazer para a população. Serão exibidos três filmes em horários diferentes para os diversos públicos que visitarem o local. As atividades promovidas são gratuitas.

A primeira atividade promovida é a exibição do filme “Triunfo”, das 10h às 11h25. Nelson Triunfo é dançarino, compositor e “sociólogo da favela”, como ele próprio se define. Do sertão pernambucano, ele saiu para balançar os bailes black nas décadas de 1970 e 1980. Ainda na época da ditadura, bateu de frente com os militares e abriu alas para a cultura de rua no Brasil. O documentário “Triunfo” presta um tributo àquele que é considerado o pai do hip-hop no Brasil. A classificação é livre. A exibição é promovida em parceria com o Museu da Imagem e do Som (Ponto MIS).

Em seguida, no período da tarde, das 13h30 às 14h50, é exibido “Velha Vereda do Sertão”. Documentário com depoimentos de personagens folclóricos, inseridos no trecho delimitado da Estrada Boiadeira do Taboado, entre Santa Fé do Sul até o município de Tanabi,onde as imagens evidenciam capelas rurais, vilarejos, cemitérios boiadeiros, pessoas e fotos antigas. Este filme inédito mostra um panorama dos vestígios históricos, culturais e arquitetônicos de um importante período para o desenvolvimento de mais de 20 cidades da 8º Região Administrativa de São José do Rio Preto. A classificação é livre.