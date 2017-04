As atividades são gratuitas e abertas a toda a população

publicado em 04/04/2017

“Treinamento Funcional para a Comunidade” com os alunos de Educação Física da Unifev será promovido das 19h30 às 21h

O Centro de Cultura e Turis mo de Votuporanga rece be hoje a exibição de um filme em parceria com o Museu da Imagem e do Som (Ponto MIS) e uma atividade física com alunos da Unifev. As atividades são gratuitas e abertas a toda a população.

A primeira atividade programada é a exibição do filme “Palavra (En)Cantada”, das 17h às 18h25, na sala Cinema Cultural. O evento tem classificação livre. Documentário dirigido por Helena Solberg, Palavra (En)Cantada faz uma viagem pela história do cancioneiro brasileiro com um olhar voltado para a relação entre poesia e música. Dos poetas provençais ao rap, do carnaval de rua aos poetas do morro, da bossa nova ao tropicalismo, o filme passeia pela música brasileira até os dias de hoje, costurando depoimentos de grandes nomes da nossa cultura, performances musicais e imagens surpreendentes.