Evento será realizado na sacada do clube; reservas de mesas devem ser feitas antecipadamente

publicado em 02/04/2017

Evento contará com os sucessos do grupo Trem das Onze

Da Redação





A festa ‘Sexta Samba Assary’ será realizada na próxima sexta-feira (7), no Assary Clube de Campo, em Votuporanga. De acordo com o clube, o evento será promovido ao som de Dárcio Henrique e o grupo Trem das Onze, a partir das 19h30, na sacada do local.

O Assary Clube de Campo ainda informou que a área foi preparada especialmente para a população prestigiar o evento. “A população que comparecer poderá tomar aquela cerveja gelada e saborear as deliciosas comidas de boteco feitas no local, juntamente com os drinks do pessoal da Elite Drink”, afirmou a diretoria do clube.