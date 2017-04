Programação é gratuita e livre para todo o público; hoje a oficina é de treinamento funcional para a comunidade

publicado em 30/03/2017

“Treinamento Funcional para a Comunidade” começa a partir das 19h30 no estacionamento interno do local

Da Redação

O Centro de Cultura e Turis mo de Votuporanga está com diversas atrações para a população prestigiar gratuitamente nesta quinta-feira e sexta-feira no Parque da Cultura.

No período noturno, das 19h30 às 21h, o estacionamento interno recebe o “Treinamento Funcional para a Comunidade”, com alunos do Curso de Educação Física da Unifev, sob a supervisão da Prof.ª Caciane Dallemole Souza. O evento é gratuito e tem classificação livre.

Amanhã é exibido o filme “Brichos 2: A Floresta é Nossa”, das 10h às 11h25, na sala Cinema Cultural. A exibição é promovida em parceria com o Museu da Imagem e do Som (Ponto MIS). Sofrendo com a falta do pai, um menino deixa sua aldeia e descobre um mundo fantástico dominado por máquinas-bichos e estranhos seres. Uma inusitada animação que retrata as questões do mundo moderno através do olhar de uma criança. Vencedor de diversos festivais, O Menino e o Mundo é o longa-metragem de animação mais premiado e cultuado de todos os tempos. A classificação é livre.