Três filmes são exibidos gratuitamente em parceria com o Museu da Imagem e do Som (Ponto MIS)

publicado em 01/02/2017

O filme “Um Caipira em Bariloche” será exibido das 14h as 15h40

Da Redação





Durante toda a semana, o Centro de Cultura e Turis mo oferece programação gratuita para a população. São três filmes exibidos hoje, na sala Cinema Cultural, em parceria com o Museu da Imagem e do Som (Ponto MIS).

A primeira exibição é do filme “Brichos: A Floresta é Nossa”, a partir das 10h. Tales, Jairzinho e Bandeira, filhotes de jaguar, quati e tamanduá, fazem parte da surpreendente população da Vila dos Brichos. O que acontece quando eles resolvem criar o “lutador perfeito” para vencerem um campeonato internacional de videogame? Revelações, conflitos e uma grande aventura. O filme resgata os valores e abre as portas da imaginação, sem que para isso precise abrir mão do que é mais importante: a identidade. A classificação é livre.

O filme “Um Caipira em Bariloche” é exibido das 14h as 15h40. Polidoro, um fazendeiro ingênuo cai na conversa do genro e vende suas terras para um vigarista que engana a todos, inclusive sua própria esposa. Por pura armação, os dois acabam indo parar em Bariloche. Em meio a confusões e gargalhadas na neve, o caipira começa a juntar os fatos e retorna às suas terras para desmascarar os vilões. Com locações na Argentina e em Taubaté, Mazzaropi interpreta um personagem rico, mas mantém as características de caipira. A classificação é livre.

Em seguida, encerrando a programação do dia, é exibido o filme “Titãs – A Vida Até Parece Uma Festa”, das 17h as 18h40. Dirigido por Branco Mello e Oscar Rodrigues Alves, o documentário levou mais de seis anos para ser finalizado, já que era editado apenas nos momentos de folga dos dois. No total, foram mais de duzentas horas de material gravado, que foram transformadas em uma hora e meia de filme. O resultado é um filme com ritmo de aventura, cenas inéditas da vida dentro e fora dos palcos, gravações de álbuns antológicos e de grandes sucessos dos primórdios aos dias de hoje. O documentário é indicado para maiores de 12 anos.