publicado em 16/04/2024

Há ainda 3,5 mil casos em investigação, além de nove casos de chikungonya já confirmados e outros cinco suspeitos

Franclin Duarte

A secretaria municipal da Saúde de Votuporanga, confirmou nesta segunda-feira (15), o registro de mais uma morte por Dengue no município, a quarta só neste ano. A vítima foi um homem, 68 anos, que faleceu no dia 13 de março, mas só teve a causa confirmada agora após análises laboratoriais.

A vítima era moradora do bairro Colinas e lutava contra um câncer. Ele chegou a ser internado, mas não resistiu e morreu. Antes dele também perderam a vida para o vírus uma mulher de 71 anos, moradora do bairro São Cosme; uma mulher de 74 anos que residia na Chácara da Aviação; e um homem, de 70 anos, morador do bairro Pozzobon.