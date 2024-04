Servindo como referência em saúde para uma população de mais de 500 mil habitantes, hospital se destaca por sua excelência em salvar vidas

publicado em 16/04/2024

São décadas de assistência, beneficiando milhares de pacientes; só no ano passado, foram realizados 273 mil atendimentos (Foto: Santa Casa)

Nesta terça-feira (16), a Santa Casa de Votuporanga completa 74 anos, marcando gerações e como patrimônio da cidade. O Hospital é o único que atende pelo SUS (Sistema Único de Saúde) em Votuporanga, além de atender mais 52 cidades do noroeste paulista.

Servindo como referência em saúde para uma população de mais de 500 mil habitantes, a Santa Casa de Votuporanga se destaca por sua excelência em salvar vidas. Este hospital filantrópico, sem fins lucrativos, não é apenas uma instituição de saúde, mas um pilar de humanização, qualidade e segurança para essa vasta região.

O Complexo Santa Casa é vasto e inclui: SanSaúde (o plano da Santa Casa); Farmácia de Alto Custo; Núcleo de Atenção à Saúde (que administra os consultórios municipais e outros dispositivos de saúde juntamente com a Prefeitura de Votuporanga) e os três Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo.

Um Complexo que se consolidou graças a importantes parcerias. “Ao longo desses anos, só podemos agradecer por cada pessoa que direta ou indiretamente colaborou conosco. Atuar na saúde é um grande desafio, mas nossa Santa Casa nunca esteve sozinha nesta jornada. Nossa Instituição tem o privilégio de contar, especialmente, com a Prefeitura de Votuporanga e Unifev, referenciais para nós e que somam e muito com nossa assistência. Juntos, atendemos a população, com inovação, qualidade e também contribuímos para a formação de novos profissionais”, ressaltou o provedor Amaro Ricardo Queiroz Rodero.

São décadas de assistência, beneficiando milhares de pacientes. Para se ter ideia, no ano passado, foram realizados 273.271 atendimentos, dos quais 70% foram efetuados pelo SUS, reiterando seu compromisso com a acessibilidade à saúde.

"A Santa Casa é essencial para o bem-estar do noroeste paulista. Nossa jornada de 74 anos é marcada pelo aprendizado constante e a missão de acolher, assistir, desenvolver e gerir com o melhor de todos nós", enfatizou Amaro.

Mais do que números, o Hospital tem sua qualidade assistencial comprovada. A Santa Casa foi honrada com duas acreditações prestigiosas: a certificação “ONA Nível 2”, reconhecendo a Instituição entre as melhores do Brasil em qualidade e segurança, e o pioneiro "Selo Todos Nós" da Associação Nacional para Inclusão das Pessoas Autistas (ANIA/BR), por suas práticas inclusivas, especialmente para pessoas autistas. Estes reconhecimentos sublinham o comprometimento do Hospital com os padrões mais elevados de atendimento.