publicado em 16/04/2024

Além dos atendimentos médicos, a Santa Casa conta com assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e nutricionistas

O nome pode parecer familiar, mas você sabe o que é uma equipe multidisciplinar? Ou por que é necessária? “Na saúde, uma equipe multidisciplinar é a junção de vários profissionais, de especialidades e conhecimentos diferentes, que atuam em conjunto no atendimento aos pacientes”, explicou Emília Rodrigues de Faria e Ferreira, gerente da Equipe Multidisciplinar.

Na Santa Casa de Votuporanga, a equipe é composta por assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e nutricionistas. “O paciente que está sob os nossos cuidados tem toda essa estrutura a seu dispor. Fazemos de tudo para garantir uma melhor qualidade de vida para os nossos pacientes e um maior conforto a seus familiares”, continuou a gerente.

Alguns dos principais serviços prestados são: acolhimento; orientação para famílias enlutadas; realização de avaliações e acompanhamentos aos pacientes e familiares em todos os setores da Instituição; Fisioterapia cardiorrespiratória, musculoesquelética, neurofuncional e prescrição clínica de exercício; orientação alimentar; e serviços de avaliação e tratamento da deglutição, motricidade orofacial, disfunções orais, amamentação, testes da linguinha e orelhinha.

Outro tópico importante dentro da Equipe Multidisciplinar é a atuação em pacientes que fazem parte dos cuidados paliativos. “É importante entendermos que esse é um momento que ninguém está preparado para enfrentar. E é onde nosso trabalho se intensifica, com o atendimento psicológico desse paciente e família, os cuidados assistenciais e etc. Estamos ali para multiplicar, ajudar quem precisa”, disse Fernanda Menezes de Siqueira Santana Alves, coordenadora do Setor de Fisioterapia da Santa Casa.