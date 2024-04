Instituição referência para mais de 53 cidades do noroeste paulista

publicado em 16/04/2024

A Santa Casa de Votuporanga está completando 74 anos de existência. Nessas mais de sete décadas, milhares de pessoas passaram pelos seus corredores, como pacientes, acompanhantes, profissionais ou voluntários. São essas pessoas que a tornaram uma instituição referência para mais de 53 cidades do noroeste paulista, que lutaram pela existência de um atendimento de qualidade e trouxeram o melhor que a tecnologia tem para oferecer. São elas que buscam se capacitar a cada dia, a construir, juntos, um futuro melhor.

Esse é um pouco da nossa história. E das nossas pessoas.

31 de julho de 1946 - A Santa Casa de Votuporanga foi fundada.

16 de abril de 1950 - Mas sua inauguração aconteceu em 16 de abril de 1950, envolvendo diversas personalidades do município, entre elas o médico Dr. Miguel Gerosa, que foi um dos grandes entusiastas do Hospital.

1954 - Implantação dos serviços de Raios-X e Laboratório.

08 de Agosto de 1990 - Inauguração da Unidade de Diálise.

1995 - Criação do SanSaúde.

2005 - Inauguração da Medicina Nuclear, entrega do Setor de Endoscopia e ampliação do Setor de Radiologia, com a implantação da Ressonância Magnética.

2006 - Novo Jardim e Capela Ecumênica.

15 de Junho de 2007 - Inauguração da UTI Neonatal.

30 de agosto de 2007 - A Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga foi qualificada oficialmente como Organização Social de Saúde.

07 de dezembro de 2007 - O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Votuporanga é inaugurado.

19 de setembro de 2008 - O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Santa Fé do Sul é inaugurado.

11 de dezembro de 2009 - O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Jales é inaugurado.

2010 – Habilitação do Ministério da Educação e Cultura (MEC) para oferecer Pós-Graduação Lato Sensu em Medicina, nas áreas de Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria e Radiologia

2010 - Farmácia de Alto Custo é inaugurada.

03 de fevereiro de 2010 - Consultório Municipal "Dr, Jerônimo Figueira da Costa Neto", passa a ser gerida pela Santa Casa de Votuporanga.

19 de março de 2010 - Consultório Municipal "Dr. Ruy Pedroso" no bairro Palmeiras. E o Pronto Atendimento "Fortunata Germana Pozzobon", conhecido como Mini-Hospital, passam a ser geridos pela Santa Casa de Votuporanga.

30 de abril de 2010 - Consultório Municipal "Dr. Gumercindo Hernandes Morales", no bairro São João, passa a ser gerido pela Santa Casa de Votuporanga.

24 de janeiro de 2011 - Inauguração da Unidade de Pronto Atendimento "Dr. Diorandi Figueira da Costa", conhecido como UPA, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência "Dr. Miguel Gerosa", conhecido como SAMU.

01 de outubro de 2011 - Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) II passa a ser gerido pela Santa Casa de Votuporanga.

01 de novembro de 2011 - Consultório Municipal "Dr. Joel Pereira dos Santos", no bairro Colinas, passa a ser gerido pela Santa Casa de Votuporanga.

01 de dezembro de 2011 - Consultório Municipal "Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros", no bairro Vila América, passa a ser gerido pela Santa Casa de Votuporanga.

2012 – Unifev cria curso de Medicina em parceria com Santa Casa e começa a implantação do serviço de captação de órgãos.

04 de maio de 2012 - Consultório Municipal "Dr. Walter Eleutério Rodrigues", no bairro São Cosme, passa a ser gerido pela Santa Casa de Votuporanga.

15 de agosto de 2012 - Inauguração do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas "Sabina Antônio Oliveira".

2013 - Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga recebeu como reconhecimento do seu o trabalho, a classificação como Hospital Estruturante, dentre mais 11 entidades do Estado de São Paulo.

23 de agosto de 2013 - Consultório Municipal "Dr. Oswaldo da Cruz de Oliveira Júnior”, no bairro Cecap II, passa a ser gerido pela Santa Casa de Votuporanga.

28 de agosto de 2013 - Consultório Municipal "Dr. Belarmino Joaquim Vieira", em Simonsen; O Serviço de Atendimento Especializado (SAE); E o Ambulatório de Saúde Mental (ASM), passam a serem geridos pela Santa Casa de Votuporanga.

29 de novembro de 2013 - Consultório Municipal "Dr. Martiniano Salgado", no bairro Pró-povo, passa a ser gerido pela Santa Casa de Votuporanga.

01 de julho de 2014 - Consultório Municipal "Carmen Martins Maria Morettin", no bairro Paineiras, passa a ser gerido pela Santa Casa de Votuporanga.

2017 – AMEs de Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul conquistam Acreditação ONA.

18 de abril de 2017 - Banco de Coleta de Sangue "Élcio Sanches Estevez" passa a ser gestão da Santa Casa de Votuporanga.

12 de abril de 2019 - Consultório Municipal "Dr. João Carlos Botelho de Miranda", no bairro Carobeiras, passa a ser gerido pela Santa Casa de Votuporanga.

2020 – Implantação de Pronto Atendimento COVID-19 e UTI exclusiva para COVID-19.

01 de abril de 2021 - Consultório Municipal "Dr. Jamilo Elias Zeitune", no bairro Vila Paes, passa a ser gerido pela Santa Casa de Votuporanga.

01 de abril de 2021 - Consultório Municipal "Daniele Cristine Lamana", no bairro Parque das Nações, passa a ser gerido pela Santa Casa de Votuporanga.

04 de abril de 2021 - Consultório Municipal "Josephina Pirotello Pesciotto", no bairro Dona Nina, passa a ser gerido pela Santa Casa de Votuporanga.

2023 - 1° Hospital do Brasil a ter o Selo Todos Nós

2023 - 16ª Santa Casa a receber a certificação ONA, nível 2. 2° da região do noroeste paulista

08 de Maio de 2023 - Inauguração da Policlínica "Marlene Apparecida Flaitt Pignatari"

08 de Agosto de 2023 - Criação do Centro de Atenção Psicossocial Infantil "Miguel Zeitune Leão” (CAPSi)

Selo Todos Nós

O Selo "Todos Nós" representa uma certificação valiosa concedida pela Associação Nacional para Inclusão de Pessoas Autistas (ANIA/BR) , visando fomentar e reconhecer práticas inclusivas exemplares em diversas instituições, bem como identificar uma instituição comprometida em criar esse tipo de ambiente.

A Santa Casa de Votuporanga garante o atendimento prioritário a pessoas no espectro autista e a disponibilização de um cordão de identificação. O hospital recebeu o Selo "Todos Nós" em 2023.

Certificação ONA

Acreditação ONA é um processo voluntário onde organizações de saúde buscam certificação para garantir que estão operando com um alto padrão de qualidade e segurança. Este método, que é reconhecido internacionalmente e definido pela ONA, não serve como uma fiscalização, mas sim como uma forma de estimular a melhoria contínua através da educação. Ele não dita regras específicas sobre como as organizações devem operar, dando-lhes liberdade para escolher suas próprias ferramentas e métodos. Além disso, a ONA oferece diferentes níveis de acreditação, ajudando as organizações a evoluírem em áreas como segurança dos processos e gestão integrada. A Santa Casa de Votuporanga é acreditada no nível dois, conhecido como “acreditado pleno”, desde de 2023.

O que compõe o Complexo Santa Casa?

O Complexo Santa Casa de Votuporanga é composto pelo Hospital Santa Casa, SanSaúde, Farmácia do Alto Custo, Núcleo de Atenção à Saúde que contam com: 14 Consultórios Municipais, Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi), Policlínica, Mini-Hospital, Serviço de Assistência Móvel e Urgência (SAE), Ambulatório de Saúde Mental (ASM). E os Ambulatórios Médicos de Especialidade (AMEs) de Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul.

Organização

A Santa Casa de Votuporanga é uma Instituição filantrópica sem fins lucrativos, considerada uma Organização Social de Saúde. Por esse motivo, a mesma é gerenciada pelo Conselho Administrativo, Irmandade e Diretoria Executiva. E segue estritamente o “Estatuto Social”, criado para garantir transparência e regulamentar os direitos e deveres da Instituição, que garante, dentro de outras coisas:

Artigo 7°. As atividades dos Diretores, Conselheiros, Irmãos e Benfeitores serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de quaisquer vantagens, benefícios ou gratificações.

Conselho Administrativo

O Conselho Administrativo possui 40 membros fixos, com um mandato de 4 anos e possuem várias responsabilidades importantes para garantir o bom funcionamento da Instituição. Suas principais atribuições incluem garantir que as normas da Instituição sejam cumpridas, além de supervisionar a gestão financeira e administrativa, aprovar orçamentos, contratos e programas de investimentos, bem como avaliar relatórios gerenciais.

Irmandade

A Irmandade é composta por membros, pessoas físicas, sem distinção de raça, cor, nacionalidade, sexo, religião ou ideologia política, que se denominam “Irmãos” e estejam dispostos a seguir o estatuto e outras normas, cumprir compromissos assumidos, exercer cargos de forma voluntaria e representar a Diretoria Executiva quando necessário.

Diretoria Executiva

A Diretoria Executiva, por outro lado, é formada por nove membros, incluindo um provedor, dois vice-provedores, três tesoureiros e três secretários. Este grupo é encarregado do planejamento estratégico e operacional da Instituição. Suas responsabilidades incluem gerenciar as finanças, estabelecer taxas para serviços médicos, além de contratar ou dispensar profissionais e administradores hospitalares. A diretoria também implementa programas para melhorar a humanização dos serviços hospitalares e elabora relatórios para o Conselho Administrativo.

Mas, o que é um provedor?

O provedor é a figura central que define a intensidade do trabalho no Hospital, norteia a direção técnica e clínica, e toma decisões administrativas. Os provedores da Santa Casa de Votuporanga são eleitos pela diretoria, e exercem a função de forma voluntária e não remunerada.

Ex-provedores

1946 – 1948 João Gonçalves Leite

1948 – 1968 Dr Miguel Gerosa

1968 – 1969 Ultimatum Fava

1969 – 1972 Leônidas Pereira de Almeida

1972 – 1974 Walter Eleutério Rodrigues

1975 – 1978 Adolfo de Melo

1979 – 1992 Marão Abdo Alfagali

1993 – 1997 Maurício Alves de Menezes

1997 – 1999 Walter José Trindade

1999 – 2001 Roberto Dias

2001 – 2003 Ideval Geraldo de Freitas

2003 – 2007 Nasser Marão Filho

2007– 2009 Luiz Alberto Mansilha Bressan

2009 – 2013 Luiz Fernando Góes Liévana

2013 – 2015 Valmir Antônio Dornelas

2015 – 2019 Luiz Fernando Góes Liévana

2020 - 2021 Luiz Fernando Góes Liévana

2021 - 2023 Carlos Roberto de Biazi