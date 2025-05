A Prefeitura de Álvares Florence anunciou que a vacina contra a Influenza (gripe) está disponível para toda a população com mais de seis meses de idade

publicado em 29/05/2025

A Secretaria Municipal de Saúde destaca a importância da vacinação para reduzir complicações, internações e óbitos (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

A Prefeitura de Álvares Florence anunciou que a vacina contra a Influenza (gripe) está disponível para toda a população com mais de seis meses de idade. A ampliação do público-alvo segue as diretrizes do Ministério da Saúde para aumentar a cobertura vacinal antes do inverno, período de maior circulação de vírus respiratórios.

A vacinação está sendo realizada nas unidades de saúde do município. Para receber a dose, é necessário apresentar a carteirinha de vacinação. A Secretaria Municipal de Saúde alerta que as doses são limitadas e recomenda que a população procure os postos de vacinação o quanto antes.

A vacina contra a Influenza de 2025 contém as cepas H1N1, H3N2 e B, conforme definido pelo Ministério da Saúde. A administração pode ser feita junto a outras vacinas do Calendário Nacional de Vacinação. O imunizante é contraindicado para crianças menores de seis meses e pessoas com histórico de anafilaxia grave após doses anteriores.

A campanha de vacinação teve início com foco em grupos prioritários, como crianças entre seis meses e cinco anos, gestantes, puérperas, idosos, trabalhadores da saúde, professores, pessoas com deficiência, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e indivíduos com doenças crônicas ou imunossuprimidas. Com a ampliação, toda a população acima de seis meses de idade pode se vacinar.