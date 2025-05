A diretora de Cultura e Turismo de Monções, Elisangela Tata Tardochi, participou do encontro realizado recentemente na capital paulista

publicado em 29/05/2025

“PRT em Ação: o Mapa do Turismo até Você” foi realizado na capital do Estado de São Paulo (Foto: Prefeitura de Monções)

Daniel Marques

A cidade de Monções esteve presente no evento “PRT em Ação: o Mapa do Turismo até Você”, uma importante agenda promovida pelo Ministério do Turismo em parceria com a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. A diretora de Cultura e Turismo de Monções, Elisangela Tata Tardochi, participou do encontro realizado recentemente na capital paulista.

A iniciativa tem como objetivo levar apoio técnico aos municípios, com foco no fortalecimento do turismo local e no desenvolvimento regional. Durante a programação, foram abordados temas como a Lei Geral do Turismo, o Plano Nacional do Turismo, o Mapa do Turismo Brasileiro, além de orientações sobre captação de recursos e elaboração de planos municipais.

O encontro também ofereceu espaço para esclarecimento de dúvidas, alinhamento de estratégias e incentivo à inclusão dos municípios no Mapa do Turismo, considerado uma ferramenta essencial para a formulação de políticas públicas mais eficientes e para o fortalecimento do setor turístico.