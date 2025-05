Ao imunizar o público infantojuvenil, que está entre os grupos mais vulneráveis, contribui-se para a proteção individual e coletiva

publicado em 28/05/2025

A Prefeitura de Álvares Florence anunciou que estão disponíveis as vacinas contra a dengue (Foto: Fábio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

A vacinação das crianças contra a dengue é fundamental para reduzir o risco de infecção e as complicações associadas à doença, como a dengue grave, que pode levar à hospitalização e, em casos extremos, à morte. Ao imunizar o público infantojuvenil, que está entre os grupos mais vulneráveis, contribui-se para a proteção individual e coletiva, ajudando a diminuir a circulação do vírus na comunidade e prevenindo surtos. Além disso, a vacina complementa outras medidas de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, fortalecendo as ações de saúde pública.

Pensando nisso, a Prefeitura de Álvares Florence anunciou que estão disponíveis as vacinas contra a dengue para crianças com idade entre 10 e 14 anos. A imunização está sendo realizada em dois locais da cidade. No Centro de Saúde Nelson do Valle, as doses podem ser aplicadas de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Já na ESF Argemiro Pimenta, a vacinação ocorre às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, das 7h às 17h, e às quartas-feiras, das 10h às 19h. A iniciativa faz parte das ações de prevenção e controle da dengue, voltadas ao público infantojuvenil.

A vacina contra a dengue, Qdenga, produzida pelo laboratório japonês Takeda Pharma e aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), começou a ser distribuída no país em fevereiro de 2024.

Por causa da capacidade limitada do fabricante, a quantidade de doses adquiridas pelo governo brasileiro precisou ser restrita ao público-alvo de crianças de 10 a 14 anos, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue, depois de pessoas idosas, grupo para o qual a vacina não foi liberada pela Anvisa. A Qdenga é aplicada em duas doses com intervalo de 90 dias.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (17) 3486 – 1149. “Ame, proteja, vacine nossas crianças”, destaca a Prefeitura Municipal de Álvares Florence.

Baixa procura

A Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) emitiu um alerta sobre a baixa procura por vacina contra a dengue. O imunizante está disponível para um grupo restrito de pessoas em 1,9 mil cidades nas quais a doença é mais frequente. Apenas metade das doses distribuídas pelo Ministério da Saúde para estados e municípios foi aplicada.

De acordo com a pasta, de 2024 a 20 de janeiro de 2025, foram distribuídas 6.370.966 doses. A Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) indica que 3.205.625 foram aplicadas até o momento.