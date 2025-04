Evento será realizado pelo Sebrae-SP junto com Associação Comercial, Sincomércio e o Conselho Municipal da Mulher Empreendedora e Cultura (Cmec)

publicado em 31/03/2025

Empresários de Santa Fé do Sul e região conhecerão uma oportunidade para fortalecer suas habilidades de gestão e inovação (Foto: Sebrae-SP)

Empresários de Santa Fé do Sul e região conhecerão uma oportunidade para fortalecer suas habilidades de gestão e inovação. No próximo dia 9 de abril, às 19h, na Damara Eventos, ocorre o coquetel de lançamento do Programa Liderança Empreendedora, uma iniciativa do Sebrae-SP em parceria com a Associação Comercial de Santa Fé do Sul (ACE), Sincomércio e o Conselho Municipal da Mulher Empreendedora e Cultura (CMEC), com apoio da Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul e da Unifunec.

O evento contará com palestras de especialistas do Sebrae-SP. Francieli Marques, analista de negócios, e Kleber Guerche, consultor de negócios, falarão sobre estratégias de liderança para potencializar resultados e engajar equipes. A programação é voltada para empresários que desejam aprimorar sua capacidade de gestão e ampliar a competitividade no mercado.

“O desenvolvimento de uma liderança forte e estratégica é essencial para o crescimento sustentável das empresas. No Programa Liderança Empreendedora, queremos oferecer ferramentas práticas para que os empresários da região possam engajar suas equipes e tomar decisões mais assertivas no dia a dia dos negócios”, disse Francieli Marques, analista de negócios do Sebrae-SP.

Para o presidente da ACE, Adenilson Margiotte, a oportunidade abre um leque de possibilidades para os empreendedores da cidade. “Santa Fé do Sul tem um setor empresarial dinâmico e em constante evolução. Com essa iniciativa, buscamos fortalecer o papel dos nossos líderes, iremos proporcionar conhecimento e networking para que possam inovar e crescer de forma estruturada”, relatou ele.

O prefeito de Santa Fé do Sul, Evandro Mura, destacou a importância do evento para o desenvolvimento econômico local. “Acreditamos que investir na capacitação dos nossos empresários é fundamental para impulsionar o crescimento de Santa Fé do Sul. Este programa representa uma grande oportunidade para fortalecer a liderança, a inovação e a competitividade dos nossos negócios. A Prefeitura está sempre de portas abertas para apoiar iniciativas que promovam o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade”, afirmou o prefeito.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas diretamente pelo link www.acesantafedosul.com.br/evento

SERVIÇO

Data: 9 de abril

Horário: 19h

Local: Buffet Damara Eventos, Santa Fé do Sul