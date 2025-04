A festa do peão ocorre de 30 de abril a 3 de maio

publicado em 31/03/2025

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brDepois de anunciarem a dupla George Henrique e Rodrigo para o dia 30 de abril, os organizadores Valentim Rodeo Fest 2025 revelaram mais uma atração da festa: Gian e Giovani.O show da grande dupla será no dia 2 de maio. A festa do peão ocorre de 30 de abril a 3 de maio, na cidade de Valentim Gentil, e contará com montarias, adrenalina e grandes atrações musicais para o público.Além do rodeio, que promete disputas acirradas entre os melhores competidores, a festa contará com a Prova dos Três Tambores, modalidade que exige técnica e velocidade dos participantes. No feminino, a premiação será de R$ 10 mil, tornando a disputa ainda mais forte e atraindo competidoras de alto nível. Nos próximos dias, a organização do evento deve confirmar toda a grade de shows.Gian e Giovani é uma das duplas sertanejas mais conhecidas do Brasil, marcada por sucessos românticos e uma trajetória de mais de três décadas na música. Formada pelos irmãos Aparecido dos Reis Morais (Gian) e Marcelo dos Reis Morais (Giovani), a dupla nasceu em Franca, interior de São Paulo, e iniciou sua carreira musical ainda na infância, influenciada pelo gosto sertanejo da família.Guilherme e BenutoNa tarde desta segunda-feira (31), os organizadores anunciaram o show da dupla Guilherme e Benuto, no dia 1º de maio.