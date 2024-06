O espaço inovador terá atendimento especializado com psicólogo, assistente social, psicopedagogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional

publicado em 08/06/2024

A Governo Municipal da EstânciaTurística de Santa Fé do Sul, por meio da Secretaria de Educação, entregou nesta semana o Centro de Atendimento Educacional Prof. Adacyr Ferreira.

A entrega contou com a presença do prefeito Evandro Mura, do vice-prefeito e presidente do Unifunec Fernando Benitez, as damas Elaine Mura e Fernanda Benitez, a secretária de Educação Marilza Marques e a presidente da Câmara de Vereadores Paula Toppan.

O espaço inovador terá atendimento especializado com psicólogo, assistente social, psicopedagogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional. Os atendimentos serão direcionados aos alunos com deficiência e transtornos de comportamento da Rede Municipal de Educação que aguardam atendimento no Sistema Único de Saúde – SUS.

O Centro de Atendimento Educacional será coordenado pela servidora pública Rosemary Moreti Duarte, e tem como finalidade o atendimento especializado para que os alunos com deficiências e transtornos possam desenvolver habilidades de ordem emocional, cognitiva e motora, de modo a refletir no desempenho educacional, facilitando o aprendizado escolar, assim como, sua vida social.

Além dos atendimentos especializados, o Centro de Atendimento Educacional abrigará o Centro de Olimpíadas de Matemática, um espaço apropriado de estudo, tendo à frente a professora Elisa Oliani.

“Esta é uma obra que nasceu de uma conversa e se tornou algo incrível, pensado com carinho para atender os nossos alunos. Em nome da dona Nilda, viúva do saudoso Adacyr Ferreira, agradeço a presença de todos os familiares, que vieram prestigiar esse novo espaço”, destacou o prefeito Evandro Mura.

Também participaram do evento os vereadores Vaguinho Lopes, Leandro Magoga, José Rolemberg, Teresinha do Gavas e Ronaldo Lima, o diretor da Etec Fernando Pedroso, a assessora parlamentar Mara Amaral, representando o deputado estadual Itamar Borges, o diretor executivo do Unifunec Givan Miranda, Nilda Galbiati Ferreira, esposa do homenageado na companhia de seus filhos Celso e Amadeu, as noras Adriana e Regina e as netas Isadora, Giovana e Ayce Ara.