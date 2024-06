A Expo Nhandeara contará com a etapa do Rodeio em Touros da Ekip Rozeta Team, que é reconhecida em todo Brasil; shows 100% gratuitos

A cidade de Nhandeara se prepara para receber a 54ª edição da Expo, um dos eventos mais aguardados do ano, que acontecerá entre os dias 27 e 29 de junho, com portões abertos. O evento contará com apresentações de renomadas duplas sertanejas e cantores, além da etapa do Rodeio em Touros da Ekip Rozeta Team.

A dupla Rionegro & Solimões, formada por José Divino Neves (Rionegro) e Luiz Felizardo (Solimões), é conhecida por sua carreira de mais de três décadas no cenário sertanejo. Com sucessos como "Frio da Madrugada", "Na Sola da Bota" e "De São Paulo a Belém", a dupla conquistou o coração de muitos brasileiros com seu estilo tradicional e carismático. A apresentação promete abrir a Expo com muita animação e nostalgia, na quinta-feira (27).

Luan Pereira, jovem talento do sertanejo universitário, vem ganhando destaque nos últimos anos com sua voz potente e composições cativantes. Com hits como "Dentro da Hilux" e "Entra na Defender", Luan Pereira conquistou uma legião de fãs e promete trazer muita energia para a segunda noite da Expo Nhandeara, sexta-feira (28).

A dupla Ícaro e Gilmar, formada por Ícaro Cardoso e Gilmar Aparecido, é conhecida pelo seu estilo sertanejo apaixonado e suas apresentações envolventes. Com músicas que falam de amor e cotidiano, como "Trocando Defeitos" e "M de Mulher", Ícaro e Gilmar fecharão o evento com chave de ouro, no sábado (29).

Rodeio nacional

Além das atrações musicais, a Expo Nhandeara contará com a etapa do Rodeio em Touros da Ekip Rozeta Team, que é reconhecida por organizar alguns dos mais emocionantes rodeios do país. Os competidores enfrentarão desafios intensos e mostrarão suas habilidades em uma disputa acirrada que faz parte do ranking anual da equipe. O rodeio promete momentos de adrenalina e emoção, mantendo viva a tradição sertaneja da região.

Ainda estarão presentes juízes da ABJR (Associação Brasileira dos Juizes de Rodeio), que são conhecidos em todo o Brasi, Igor da Costa, Denis Henrique e Rubinho Gouveia. Eles estarão presentes para garantir que o rodeio e tudo aconteça conforme as regras.

A 54ª Expo Nhandeara é uma realização conjunta da Prefeitura de Nhandeara e da Associação Nhandearense de Tradições Rurais, com o apoio fundamental da Câmara Municipal de Nhandeara.

