publicado em 04/01/2022

A Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto confirmou na tarde de segunda-feira (03) sete casos positivos da variante ômicron do coronavírus.De acordo com a pasta, todos os pacientes são moradores da cidade. Eles são jovens e estão com sintomas leves. Os exames foram feitos pelo laboratório da Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp).Nos últimos dias, Rio Preto registrou um aumento expressivo no número de pacientes que estão procurando atendimento com sintomas de gripe.Como as unidades estão lotadas, a Secretaria de Saúde orientou os moradores que estiveram com casos leves e moderados de gripe a utilizarem o sistema de telemedicina."Em caso de sintomas como coriza, mal estar, dor no corpo, tosse seca e dor de garganta, os munícipes devem ligar para o telefone 0800-77-22-123", disse a pasta.Em nota, a Secretaria de Saúde afirmou que está adotando as providências necessárias para reduzir o tempo de espera para atendimento, e que as equipes médicas e de apoio já foram reforçadas.*Com informações do g1.