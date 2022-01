A paciente já cumpriu isolamento e teve apenas sintomas leves

publicado em 21/01/2022

A confirmação veio depois de um sequenciamento genético realizado em exame de um homem (Foto: Olhar Digital)

A disparada no número de casos positivos para Covid-19 em Jales no início de 2022 já indicava a possibilidade de transmissão comunitária da variante Ômicron do coronavírus.A confirmação veio depois de um sequenciamento genético realizado em exame de um homem, morador de Jales, que estou positivo para Covid-19 e foi notificado no dia 6 de janeiro, o que indica que a variante já está em circulação na região desde o final de 2021.A secretária de saúde de Jales, Nilva Gomes Rodrigues de Souza, confirmou ao FocoNews que o paciente já cumpriu isolamento domiciliar e teve apenas sintomas leves.De acordo com as informações do boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura de Jales na última quinta-feira (20), Jales possui 1.245 pessoas em isolamento domiciliar, sendo 874 casos positivos ativos e mais 371 pessoas aguardando resultados.*Com informações do Foco News.