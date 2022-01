Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiro foi acionada e a vítima foi encaminhada a Santa Casa de Fernandópolis com supostas fraturas

publicado em 24/01/2022

O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (24), dia 24, por volta das 7h00 (Foto: Reprodução/Região Noroeste)

Uma mulher de aproximadamente 30 anos ficou ferida após uma colisão entre moto e carro na marginal Luiz Brambati, no bairro Jardim Redentor, em Fernandópolis. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (24), dia 24, por volta das 7h00.Segundo informações oficiais, a condutora da motocicleta foi parar em cima do teto do veiculo, após a colisão e teve que ser imobilizada no local para evitar maiores complicações clínica.Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiro foi acionada e a vítima foi encaminhada a Santa Casa de Fernandópolis com supostas fraturas.O nome da vítima não foi divulgado.*Com informações de Região Noroeste.