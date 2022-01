A vítima, que teve alguns ferimentos da cabeça, foi socorrido por uma unidade do Samu e encaminhado a UPA

publicado em 14/01/2022

Ele teria perdido o controle da direção e caído entre a avenida e a rodovia Percy Waldir Semeghini (Foto: Reprodução)

Um motorista ficou ferido após despencar em um barranco com o veículo que dirigia na avenida Rubens Padilha Meato, no bairro João Pimenta em Fernandópolis.Ele teria perdido o controle da direção e caído entre a avenida e a rodovia Percy Waldir Semeghini, próximo ao linhão.A vítima, que teve alguns ferimentos da cabeça, foi socorrido por uma unidade do Samu e encaminhado a UPA (Unidade de Pronto Atendimento).*Com informações do Região Noroeste.