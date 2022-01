Ele foi socorrido por populares até a chegada de uma unidade do Samu

publicado em 22/01/2022

A motocicleta ficou parcialmente destruída (Foto: Prefeitura de Bertioga/Ilustrativa)

Um motoqueiro de 38 anos ficou ferido ao colidir contra um javali na rodovia Antônio Faria, que liga Fernandópolis a Macedônia, O fato aconteceu na madrugada neste sábado, dia 22.Ele foi socorrido por populares até a chegada de uma unidade do Samu. A vítima imobilizada e encaminhada a Santa Casa de Fernandópolis com escoriações pelo corpo, possível fratura de dedos em uma das mãos e um corte no joelho.A motocicleta ficou parcialmente destruída.*Com informações de Região Noroeste.