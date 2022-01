Golpista se passou pelo filho da vítima e disse que havia trocado o número do celular

publicado em 17/01/2022

O caso foi registrado como estelionato e será investigado pela delegacia da Polícia Civil de Bady Bassitt, cidade da agência bancária onde a mulher tem conta (Foto: Reprodução)

Uma mulher de 63 anos, moradora de Rio Preto, perdeu R$ 5,2 mil ao acreditar que estava falando com o filho pelo WhatsApp. O caso aconteceu na tarde da última quinta-feira (13), mas só foi comunicado à Polícia Civil no sábado (15).Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma mensagem no WhatsApp de um número desconhecido, mas que tinha a foto e o nome de seu filho. A pessoa que se passava pelo pelo filho da mulher alegou que seu celular havia quebrado e, por isso, estava com um número novo.Acreditando que estava falando com o filho, a mulher continuou conversando normalmente. Foi quando o golpista pediu dinheiro emprestado e orientou que ela transferisse os valores para três diferentes contas bancárias em nome de desconhecidos.A vítima seguiu as instruções, achando que estava fazendo um favor para o filho, e só depois descobriu que havia caído em um golpe, quando falou pessoalmente com o rapaz e descobriu que ele não havia pedido dinheiro nenhum.O caso foi registrado como estelionato e será investigado pela delegacia da Polícia Civil de Bady Bassitt, cidade da agência bancária onde a mulher tem conta.Em outro caso registrado neste fim de semana, um homem de 45 anos recebeu mensagem de um número desconhecido usando a foto de sua irmã. Com o mesmo discurso de que havia trocado de telefone celular, o golpista pediu duas transferências.A primeira, no valor de R$ 1.290, foi feita pela vítima. Já a segunda, no valor de R$ 3.540, não chegou a ser concluída. O caso também foi registrado como estelionato e será investigado pelo 6º Distrito Policial de Rio Preto.*Com informações do Diário da Região.