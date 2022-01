A moto tinha sido furtada em dezembro do ano passado

publicado em 17/01/2022

Um menor de 16 anos foi parar na delegacia na noite de domingo (16), após ser flagrado com uma moto furtada.O boletim de ocorrência diz que a Polícia Militar fazia o patrulhamento de rotina pelo bairro João Paulo II, em Rio Preto, quando viu o menor na moto. Ao avistar a viatura o jovem fugiu em alta velocidade, mas perdeu o controle do veículo e caiu. Em seguida ele tentou fugir a pé, todavia foi capturado cerca de cem metros à frente.Ao verificarem a moto foi constatada que tinha sido furtada em 23 de dezembro do ano passado. O menor foi levado até a Upa Jaguaré para atendimento, visto que teve algumas lesões ao cair da moto.Em seguida foi levado para a delegacia, ouvido e liberado aos cuidados da mãe. A moto encontrada foi entregue à vítima, porém a mesma foi orientada a não trafegar com o veículo até regularizar a placa, pois a moto estava sem placa no momento da abordagem.*Com informações de Gazeta Rio Preto.