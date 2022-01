Osmar Assumção, muito conhecido como “Beleléu”, morreu no local, após bater na traseira de um caminhão

publicado em 11/01/2022

O morador de Aspásia, Osmar Assumção, morreu na rodovia Euclides da Cunha após bater na traseira de um caminhão (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Um jovem de apenas 25 anos morreu em um acidente na madrugada de ontem, na rodovia Euclides da Cunha, no perímetro urbano de Jales. Osmar Assumção, muito conhecido como “Beleléu”, morreu no local, após bater na traseira de um caminhão.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, Beleléu estava na garupa da motocicleta junto de um amigo, de 26 anos. Eles eram moradores de Aspásia e retornavam do trabalho em um frigorífico em Jales, quando bateram na traseira do caminhão. O motorista fugiu e não foi localizado.

O piloto, que não foi identificado, teve vários ferimentos pelo corpo. Ele foi socorrido em estado grave por uma Unidade do Samu e levado a Santa Casa de Jales. Já Osmar não resistiu e faleceu no local. Ele deixa a esposa Estefanni Santos, além dos demais familiares e amigos.