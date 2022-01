O fogo teria começado por volta de 7h e consumiu um depósito que fica nos fundos da Secretaria

publicado em 20/01/2022

No local é guardado material de trabalho, como papel que é enviado para as escolas (Foto: Reprodução/Jales Notícias)

Um incêndio aconteceu nesta manhã de quinta-feira (20), na Secretaria Municipal de Educação de Jales, que fica na avenida Francisco Jalles, 2724, ao lado do viaduto Antônio Amaro. O fogo teria começado por volta de 7h e consumiu um depósito que fica nos fundos da Secretaria. No local é guardado material de trabalho, como papel que é enviado para as escolas.A secretária Adriana Campos informou que o expediente ainda não tinha começado, portanto os funcionários não tinham chegado e ninguém se feriu.Provisoriamente, a Secretaria vai funcionar na Escola Maria Olímpia, que fica na rua Treze.Certamente, a Secretaria de Comunicação emitirá uma nota com a avaliação dos danos e outras medidas que serão tomadas.*Com informações do Jales Notícias.