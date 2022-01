Região

Idosa de 86 anos morre em acidente na Euclides em Jales

De acordo com as informações, a camionete teria invadido o canteiro central, por motivos a serem apurados, vindo a cruzar a pista contrária até bater na guia de sarjeta da rodovia e parar no canteiro lateral

publicado em 06/01/2022

As causas oficiais do acidente são investigadas pela Polícia Científica (Foto: Reprodução)



De acordo com as informações, a camionete teria invadido o canteiro central, por motivos a serem apurados, vindo a cruzar a pista contrária até bater na guia de sarjeta da rodovia e parar no canteiro lateral.



As três pessoas que estavam na camionete precisaram ser socorridas com ferimentos, uma até a UPA 24h e duas até a Santa Casa de Misericórdia de Jales.

Eles estariam voltando para Jales após uma viagem.



As causas oficiais do acidente são investigadas pela Polícia Científica.



*Com informações de Região Noroeste. Uma idosa de 86 anos morreu em um acidente registrado por volta das 18h00 desta quarta-feira (05), na Rodovia Euclides da Cunha, em Jales.De acordo com as informações, a camionete teria invadido o canteiro central, por motivos a serem apurados, vindo a cruzar a pista contrária até bater na guia de sarjeta da rodovia e parar no canteiro lateral.As três pessoas que estavam na camionete precisaram ser socorridas com ferimentos, uma até a UPA 24h e duas até a Santa Casa de Misericórdia de Jales.Eles estariam voltando para Jales após uma viagem.As causas oficiais do acidente são investigadas pela Polícia Científica.*Com informações de Região Noroeste.

Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br

Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/regiao/2022/01/idosa-de-86-anos-morre-em-acidente-na-euclides-em-jales-n71037