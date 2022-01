Nas enfermarias, está autorizada a presença de visitantes apenas nos casos previstos em lei

publicado em 10/01/2022

Nos casos em que as visitas estão autorizadas, é obrigatória a apresentação da carteira de vacinação contra a Covid-19 com imunização completa (Foto: Divulgação)

O HB (Hospital de Base) de Rio Preto decidiu suspender temporariamente as visitas aos pacientes em leitos de enfermaria a partir desta terça-feira, 11. O HCM (Hospital da Criança e Maternidade) também suspendeu as visitas.Apesar da proibição nas enfermarias, o HB manteve liberadas as visitas, uma vez ao dia, nas UTIs (Unidades de Terapia Intensiva), Semi UTIs, pronto atendimento e setor de cuidados paliativos.Nas enfermarias, está autorizada a presença de visitantes apenas nos casos previstos em lei, como para pacientes menores de 18 anos, idosos e deficientes, e também para aqueles cuja condição clínica justifique a presença de visitantes, desde que previamente autorizado após análise do enfermeiro responsável pela unidade de internação.Nos casos em que as visitas estão autorizadas, é obrigatória a apresentação da carteira de vacinação contra a Covid-19 com imunização completa.O Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de Rio Preto, que assim como o HB faz parte do complexo Funfarme, suspendeu as visitas aos pacientes pediátricos e obstétricos a partir desta segunda-feira, 10. Segundo comunicado publicado nas redes sociais do hospital, apenas a entrada de acompanhantes está liberada, com duas trocas por dia, das 6h às 7h e, depois, das 18h às 19h.Em seus comunicados, HB e HCM não divulgaram o motivo da suspensão das visitas, que acontece em meio ao surto de gripe e aumento de casos de Covid-19 em Rio Preto. A medida foi tomada nos moldes do que aconteceu em momentos mais críticos da pandemia, quando as visitas foram suspensas para evitar a disseminação de casos do coronavírus.*Com informações do Diário da Região.