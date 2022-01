Segundo informações da ocorrência, o homem contou que ele e as crianças estavam no local quando o cachorro apareceu na rua e teria avançado sobre as pessoas

publicado em 05/01/2022

O caso foi registrado como omissão na guarda de animais e a ocorrência foi encaminhada para o 4º Distrito Policial (Foto: Divulgação)

Um motorista de 32 anos foi atacado por um cachorro da raça pit bull, na tarde de ontem no bairro Santo Antônio, região Norte de Rio Preto. Ele tentava defender crianças, quando foi ferido pelo animal. O homem teve ferimentos nas duas panturrilhas e em uma das mãos.Segundo informações da ocorrência, o homem contou que ele e as crianças estavam no local quando o cachorro apareceu na rua e teria avançado sobre as pessoas. O animal não é conhecido pelos moradores.Para defender as crianças do ataque, o homem entrou na frente e foi mordido pelo cachorro. O animal mordeu as panturrilhas da vítima e também uma das mãos.Um morador conseguiu conter o cão com um pedaço de pau e uma corrente. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local. O Corpo de Bombeiros também foi até o local, capturou o cachorro e o levou ao Centro de Zoonoses de Rio Preto. Já o motorista foi por conta própria até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte.O caso foi registrado como omissão na guarda de animais e a ocorrência foi encaminhada para o 4º Distrito Policial.