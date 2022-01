Ex-juiz e presidenciável confirma presença em evento com empresários no dia 1º de fevereiro

publicado em 07/01/2022

A estrela da Operação Lava-Jato e ex-ministro da Justiça aquece o coração de parte do empresariado de Rio Preto (Foto: Ministério da Justiça e Segurança Pública)

O ex-juiz e presidenciável Sérgio Moro (Podemos) confirmou na quinta-feira (06), presença em um evento com empresários de Rio Preto e região no próximo dia 1º de fevereiro.A atividade, que abre o calendário de 2022 do Lide Noroeste Paulista, deverá ocorrer nos mesmos moldes do concorrido almoço-debate em torno do ex-presidente Michel Temer (MDB), em dezembro do ano passado, e se destina apenas a convidados.Marcos Scaldelai, presidente da entidade empresarial, que tem no seu DNA o também presidenciável João Doria (PSDB), afirma que pretende trazer para debater com os empresários outros nomes da disputa à Presidência da República ao longo do ano, até a realização do primeiro turno, em outubro.A estrela da Operação Lava-Jato e ex-ministro da Justiça aquece o coração de parte do empresariado de Rio Preto que embarcou na candidatura de Jair Bolsonaro em 2018 e hoje se sente desconfortável diante de seus arroubos antidemocráticos e dificuldade em emplacar reformas como a administrativa e fiscal.Essa ânsia por uma terceira via palatável dentro da direita moderada ficou acentuada em reportagem do Diário do último domingo, 2, que convidou 10 empresários a fazer uma leitura dos cinco nomes que despontam nas pesquisas: Jair Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Sérgio Moro (Podemos), Ciro Gomes (PDT) e João Doria (PSDB).*Com informações do Diário da Região.