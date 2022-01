Na ocasião, Doria autoriza a construção de outra unidade escolar infantil em Nova Aliança, a reforma na rede elétrica para a climatização de quatro escolas na região de Rio Preto

publicado em 11/01/2022

Após os compromissos nas duas cidades, Doria retorna a Rio Preto para participar de uma entrevista (Foto: Governo do Estado de São Paulo)

O Governador João Doria realiza nesta terça-feira (11) a entrega de uma creche escola no município de Monte Aprazível. Na ocasião, Doria autoriza a construção de outra unidade escolar infantil em Nova Aliança, a reforma na rede elétrica para a climatização de quatro escolas na região de Rio Preto, além da ampliação de creches em 10 municípios e aquisição de equipamentos para escolas de Tanabi.Na sequência, o Governador segue para Macaubal para entregar um novo CCI (Centro de Convivência do Idoso) com capacidade para atendimento de 200 idosos. No local, serão oferecidas atividades socioeducativas, de lazer, esporte e convívio social.Após os compromissos nas duas cidades, Doria retorna a Rio Preto para participar de uma entrevista exclusiva nos estúdios do SBT Interior. O Governador de SP, participa do programa 'Tela Política', com o jornalista Juliano Abocater e Marcelo Casagrande. Na ocasião, Doria fala sobre a administração do Governo de SP e sobre as eleições 2022, como pré candiato à presidência da república.*Com informações do Sbt Interior.