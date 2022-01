Em ambos os casos, os indivíduos descumpriram medidas protetivas que as vítimas possuem contra eles

publicado em 24/01/2022

Um tatuador de 33 anos e um gesseiro de 43 anos foram presos em flagrante, pela Lei Marinha da Penha, após ameaçarem as ex-mulheres, uma comerciante de 31 anos e uma empregada doméstica de 42 anos, respectivamente.Eles também descumpriram as medidas protetivas que elas possuem contra eles. Os caso aconteceram na noite do último sábado (22), em Rio Preto.De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, por volta das 20h45, a Polícia Militar foi acionada pela comerciante que informou que o ex-marido, com quem ela terminou o relacionamento há dois anos, estava na porta de sua casa, no bairro São Jorge, região Norte, gritando e ameaçando-a de morte.Os policiais, então, foram até o local onde encontraram o tatuador dando socos no portão. Questionado, ele alegou à PM que "estava querendo pegar os filhos" e que a ex-mulher não permitia.Indagada pela polícia, a comerciante contou que frequentemente o homem a ameaça uma vez que nunca superou o fim do relacionamento. Ela também relatou que na parte da tarde, ele já havia ido até o local discutir por causa de uma nova tatuagem que ela fez em seu corpo.A mulher afirmou, ainda, que ao retornar à noite, o ex-marido começou a ameaçá-la e gritar em frente a sua casa ao ser informado que ela não estava em casa. Escondida no interior do imóvel, então, a comerciante resolveu chamar a polícia.O tatuador foi preso e algemado pela Polícia Militar e encaminhado ao Plantão Policial, onde a comerciante representou em seu desfavor pelo crime de ameaça, afirmando "ter muito medo de ser morta". A mulher também entregou à polícia os prints com as ameaças.O homem, por sua vez, negou as ameaças, mas reconheceu a existência das medidas protetivas, alegando apenas "querer pegar os filhos", segundo o BO, que informou, ainda, que por tratar-se de descumprimento de medida protetiva, apenas a Justiça poderá conceder fiança ao suspeito.Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, por volta das 23h45, a Polícia Militar foi acionada para comparecer na casa de uma empregada doméstica, no Jardim Norte, onde o ex-marido estaria ameaçando-a.Ao chegar no local, a vítima teria informado aos policiais que foi casada com o homem e que devido a agressões sofridas, pediu medida protetiva contra ele, o que de acordo com o relato da mulher à polícia, ele não tem cumprido, ameaçando-a constantemente e invadindo sua casa para furtar objetos na intenção de trocá-los por droga, assim como havia acabado de fazer na noite do sábado ao furtar um pedaço de carne.Ainda segundo o registro policial, a empregada doméstica contou à PM que ao questioná-lo sobre o furto da carne, ele respondeu que "a mataria" e "a mandaria para o inferno".Indagado pelos policiais, o gesseiro disse que ainda morava na casa e negou as ameaças e agressões, mas reconheceu a existência da medida protetiva.O homem foi preso e levado ao Plantão Policial, onde a mulher representou em desfavor de seu ex-marido pelo crime de ameaça, afirmando "ter muito medo de ser morta", de acordo com o BO, que informou, ainda, que por tratar-se de descumprimento de medida protetiva, apenas a Justiça poderá conceder fiança ao suspeito.*Com informações do Diário da Região.