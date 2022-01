A criança teria entrado e caído na piscina e, quando a mãe foi procurá-la já a encontrou desacordada

publicado em 22/01/2022

A tragédia aconteceu no condomínio Green Village II (Foto: Divulgação)

Uma criança de dois anos e que era portadora de autismo, faleceu no início da tarde desta sexta-feira (21) após cair na piscina da casa onde morava, em Rio Preto.Segundo as informações obtidas pelo DHoje, o funcionário foi limpar a piscina da residência e deixou o guarda-corpo de vidro com as portas abertas após terminar o serviço. A piscina era inteira protegida por essa ‘parede’ de vidro, com apenas uma portinha para entrar e sair.A criança teria entrado e caído na piscina e, quando a mãe foi procurá-la já a encontrou desacordada. Assessoria de Imprensa da Secretaria de Saúde informou que o Samu foi acionado, fez a reanimação, sem sucesso. A tragédia aconteceu no condomínio Green Village II.Não há informações, ainda, sobre velório e enterro do corpo da criança.*Com informações de DHoje.