publicado em 05/01/2022

A Prefeitura de Jales deve emitir uma nota oficial e avaliar os prejuízos causados pelas chuvas (Fotos: Reprodução/Região Noroeste)

As fortes chuvas que caíram na terça-feira (04), deixaram ruas e avenidas alagadas na cidade de Jales, no noroeste paulista do Estado de São Paulo. São relatos de desespero e surpresa pelo volume de água.Vídeos, que circularam nas redes sociais, mostram a situação críticas de alguns pontos no centro da cidade, principalmente na Avenida João Amadeu e em algumas ruas paralelas, onde carros ficaram parcialmente submersos pela enxurrada.No Posto de Saúde da Família na Cohab Roque Viola, o força da água invadiu o prédio recém construído.A Prefeitura de Jales deve emitir uma nota oficial e avaliar os prejuízos causados pelas chuvas.Esses são alguns relatos registrados por internautas.*Com informações de Região Noroeste.